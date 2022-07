Bei „Badesalz“ bebt die Halle

Hockenheim. „Kaksi Dudes“ kommt aus dem Finnischen und heißt so viel wie „zwei Kumpels“. Um diese geht es in dem aktuellen Liveprogramm von „Badesalz, der beiden Comedians mit Kultstatus, mit dem sie am Samstagabend in der Hockenheimer Stadthalle nach pandemiebedingt bereits drei Verschiebungen endlich gastieren durften. Das Warten lohnte sich für die Besucher der ausverkauften Stadthalle. Mit ihrem schrägen Humor, gekoppelt mit einzigartigem hessischen Wortwitz, brachten Gerd Knebel und Henni Nachtsheim ihr Publikum in Wallung. Schnell merkten die Zuschauer, dass das Duo ein eingespieltes Team ist. Bereits seit den 1980er Jahren stehen die Männer gemeinsam auf der Bühne und begeistern. sz

