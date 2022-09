Das Gebäude ist fertig

Hockenheim. Es hat ja lange gedauert, aber jetzt ist es doch gut geworden: Nach rund drei Jahren Bauzeit, einschließlich der durch Corona bedingten Verzögerungen, ist die Hartmann-Baumann-Schule pünktlich zum neuen Schuljahr auf der Zielgeraden. Der Umbau des alten Gebäudes zur modernen Grundschule plus hat die Stadt mehr als 10 Millionen Euro gekostet. Gut angelegtes Geld, wie sich jetzt bei einem Rundgang zeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Freundlich, hell und modern ist die Schule geworden. Das Bestandsgebäude wurde um einen Vorbau erweitert, Alt- und Neubau sind so zu einer Einheit verschmolzen. Rechtzeitig zum Start ins neue Schuljahr sind die Arbeiten an der Grundschule plus fast beendet. Nur der Rollrasen muss noch ein paar Tage geschont werden. Glanzstücke sind sicherlich das Atrium mit dem großen Baum, das Alt- und Neubau verbindet, sowie die Dachterrasse. aw/jüg