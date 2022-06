Hähnchenfest eröffnet

Ketsch. Das Hähnchenfest des Kleintierzuchtvereins Ketsch ist in 43. Auflage am Freitagabend gestartet. Auf der Zuchtanlage in der Seestraße 130 werden an den drei Tagen bis einschließlich Sonntag rund 2000 Grillhähnchen verspeist.

Zum Auftakt auf der Bühne in der Zuchtanlage unterhielten die „Zwoa Spitzbuam“ musikalisch – am Hähnchenfest-Samstag ab 19 Uhr übernehmen die Bandmitglieder von „K’lydoscope“ und heizen den Besuchern ein. Zum Frühschoppen am Sonntag werden dann ab 11.30 Uhr „Herrmann’s Musikanten“ erwartet. Während der Barbetrieb an den Wochenendtagen jeweils um 20 Uhr beginnt, gehört zum Angebot am Samstag und Sonntag auch Kaffee und Kuchen – und: Alle Speisen gibt es zum Mitnehmen. mab

