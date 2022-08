Heiße Phase in „Ofdasche“

Oftersheim. Auf die Hardtwaldgemeinde warten aufregende Zeiten: Denn am 18. September steht die Bürgermeisterwahl an. Bereits am 12. September können sich die drei Bewerber Jens Geiß, Pascal Seidel und Samuel Speitelsbach bei der Kandidatenvorstellung präsentieren. Am Dienstag, 23. August, entscheidet der Gemeindewahlausschuss über die Zulassung der Bewerbungen, die Bewerberfrist endet am Montag, 22. August, um 18 Uhr.

Die beiden Oftersheimer Geiß und Seidel gelten als favorisiert. Sie haben beide inzwischen ihre Wahlkampftour mit der Verteilung der Broschüren begonnen. Es geht also ab sofort in die heiße Phase. jog