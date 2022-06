Herrlich entspannt: „Schloss in Flammen“ im Schlossgarten Schwetzingen

Schwetzingen. Das zauberhafte Ambiente des Schwetzinger Schlossgartens, ein fantastisches Orchester mit tollen Solisten und dazu Chako Habekost als brillanter wie humorvoller Moderator: „Schloss in Flammen“ war einmal mehr das i-Tüpfelchen auf dem Mannheimer Sommer. Mehr als 3000 Besucher – und damit weniger als vor der Pandemie – kamen für das Megaevent in den kurfürstlichen Park. Neben den bestuhlten Plätzen vor der Konzertbühne, auf der das Orchester und Solisten des Nationaltheaters Mannheim brillierten, machten es sich viele Gäste auf der Wiese mit Picknickdecken gemütlich. Sie genossen in der schönen Abendstimmung Snacks und das ein oder andere Glas Wein. Die Jury kürte dabei die schönsten Arrangements – hierbei hatten Besucher aus der Pfalz die Nase vorn. Bild: Lenhardt

