Schwetzingen. Auf dem Areal des ehemaligen Bundesbahn-Ausbesserungswerks könnte sich bald etwas tun: In seiner Sitzung am Mittwochabend beschloss der Gemeinderat zwar lediglich, eine Erweiterung des bisherigen Sanierungsgebiets auf dem südlichen Teil des Geländes um einen vorhandenen Rad- und Fußweg. Das ist dann wichtig, wenn dieser wegen einer erneuten Erweiterung beim Sportartikelhändler Decathlon nach Süden verlegt werden müsste. Dies würde folglich vom Bund bezuschusst.

Dass die benachbarte alte Wagenrichthalle komplett erhalten werden kann, glaubt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl nicht, aber zumindest in Teilen. Dafür werde die daneben stehende ehemalige Federnschmiede stehenbleiben. Und für das marode Pförtnerwohnhaus sei ein Privatinvestor gefunden worden, der es sanieren und als Büros vermieten will. Das einst gegenüber befindliche kleine Eingangshäuschen will die Stadt zeitgemäß wieder aufbauen. ali