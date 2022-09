Rennfahrer tödlich verletzt

Hockenheim. Bei einem Rennstreckentraining der Superbikes am Hockenheimring gab es am Freitag einen schweren Unfall, bei dem ein Fahrer im Kurvenbereich alleinbeteiligt stürzte. Einem dahinter befindlichen Fahrer war es nicht mehr möglich, auszuweichen – es kam zum Zusammenstoß. Hierbei erlitt der erste Motorradfahrer tödliche Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle, trotz sofortiger ärztlicher Versorgung. Dabei handelt es sich laut IDM um den BMW-Piloten Leon Langstädtler (24) aus Idstein. Der zweite Unfallbeteiligte musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt. kaba

