Stadt erhöht den Druck

Hockenheim. Die Stadt Hockenheim erhöht den Druck auf das Regierungspräsidium Karlsruhe, zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Mörscher Weg“ eine Entscheidung zufällen, damit die Umsetzung der Ansiedlungspläne für Betriebe endlich vorankommt. Dass das Areal im Talhaus ein Brutrevier der streng geschützten Haubenlerche beherbergt, dürfe kein Hindernis sein, der Stadt die kompletten 7,85 Hektar zu versagen, die die einzige Entwicklungsmöglichkeit sei, sagte Oberbürgermeister Marcus Zeitler bei einem Ortstermin, zu dem die FDP-Gemeinderatsfraktion am Donnerstag eingeladen hatte. FDP-Landtagsabgeordneter Dr. Christian Jung (Wahlkreis Bretten) will dazu eine Parlamentarische Anfrage an die Landesregierung stellen. müm

