Topfavorit für den SV 98 II

Region. Spannende Begegnungen stehen im Fußball-Kreispokal an, für den 90 Mannschaften ihre Teilnahme für die r Saison 2022/23 gemeldet haben. Die Auslosung am Sonntag ergab unter anderem das Derby zwischen dem SV Altlußheim und dem SC Olympia Neulußheim. Die Spvgg 06 Ketsch II hat es erstmals in ihrer Vereinsgeschichte mit dem neuen Klub SV Sandhofen zu tun.

Die denkbar schwerste Aufgabe kommt auf den SV 98 Schwetzingen II zu. Der B-Ligist zog mit dem VfB Gartenstadt den Topfavoriten auf die Kreisliga-Meisterschaft. „Als Außenseiter versucht man natürlich, nicht abgeschossen zu werden. Aber im Fußball ist alles möglich, auch, es so einer Mannschaft schwer zu machen“, kommentierte SV-98-Trainer Toni Casciaro das Los für die zweite Schwetzinger Vertretung. sz