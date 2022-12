Weihnachten in aller Vielfalt

Region. Gott wird Mensch. Das zentrale Kernthema des Weihnachtsfestes in den Kirchen war bei Messfeiern und Gottesdiensten in allen Städten und Gemeinden des Einzugsgebiets unserer Zeitung allgegenwärtig. Die Kirchenhäuser waren nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen wieder weitgehend bestens gefüllt. Es gab schöne lebendige Krippenspiele – in Schwetzingen sogar in der Stallhalle von Familie Renkert – sowie Feiern mit fantastischen musikalischen Darbietungen. Redakteurin Katja Bauroth begleitete zudem stellvertretend für alle Seelsorger und ehrenamtlich Engagierte in Kirchen, für die Weihnachten Arbeitstage sind, die Schwetzinger Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen, die erstmals an Heiligabend Christvesper und Christmette in der Stadtkirche abhielt. sz

