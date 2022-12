Zeitreise ins Jahr 325

Reilingen. Weihnachten ohne Weihnachten? Geht gar nicht, denkt sich der Protagonist in Philipp Seitz’ Geschichte „Lukas und die gestohlene Weihnacht“ und begibt sich auf Zeitreise in die Geschichte – an Orte, an denen die essenziellen christlichen Bräuche der Adventszeit entstanden – so, wie wir sie heute kennen. Doch immer ist auch ein düsterer Mann in der Nähe, der darauf lauert, die ursprünglichen Begebenheiten und Vorkommnisse der Traditionen zu verhindern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seitz, Lehrer der Reilinger Schiller-Schule, ist seit Kindertagen ein großer Weihnachtsfan und schrieb die spannende Abenteuergeschichte bereits vor elf Jahren – von einem Verlag wurde sie bisher nicht veröffentlicht. mgw