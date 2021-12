Was bedeutet vegan?

Hallo Kinder! Wusstet ihr, dass Harry Hase Veganer ist? Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, bis ich Menschen im Wald darüber reden hörte. Harry Hase meinte zu mir, dass das in seiner Natur liegt und er nur Grünfutter und hin und wieder etwas Gemüse isst. Wir haben dann meine Mama gefragt, was das alles genau bedeutet. Menschen, die sich vegan ernähren, essen nichts was von Tieren kommt – also zum Beispiel kein Fleisch, aber auch kein Käse, keine Eier, Milch oder Honig. Vegetarier wiederum verzichten nur auf Fleisch und Fisch. Der Begriff Veganismus wurde schon 1944 von Donald Watson geprägt und ist aus dem Vegetarismus hervorgegangen. Seit vielen Jahren ist das Thema immer stärker in der Öffentlichkeit vertreten. Nach Angaben des Ernährungsreports des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft haben sich 2020 etwa ein Prozent der Deutschen vegan ernährt, 2021 waren es schon zwei Prozent. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen auf vegane Ernährung umsteigen: Tierwohl, Umwelt, Gesundheit oder einfach persönliche Gründe. Auch wenn ich es gut finde, entspricht es nicht meiner Natur, mich vegan zu ernähren – denn ich bin ein Raubtier und liebe es zu jagen. Ich bleibe also bei Aas, wirbellosen Tieren oder auch Kleinvögeln – aber vielleicht wollt ihr es ja mal ausprobieren.

