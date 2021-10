Grußelspaß für die Familie im Holiday Park

Hassloch. Die Halloween Fright Nights im Holiday Park ist wieder zurück. Ab Oktober lockt der Holiday Park zum neuen "Dinoween" für die ganze Familie und bietet mit den Halloween Fright Nights ein umfangreiches Programm für die hartgesottenen Horrorfans. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Gruselfans und solche die es noch werden wollen, erwartet der Holiday Park mit den „Halloween Fright Nights".

Der Holiday Park zeigt sich von seiner schaurigen Seite. © Holiday Park

Jeweils am Samstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Oktober und an Halloween selbst, am Sonntag, 31. Oktober, ist der Holiday Park und alle Horror-Häuser bis spät in die Nacht geöffnet. Neben fünf verschiedenen Scare Zones, gibt es Partystimmung mit DJs und ein Abschlussfeuerwerk.

Schreie hallen durch die Nacht – die fünf einzigartigen Scare Zones mit Live-Erschreckern und dutzenden Spezialeffekten sollen für einen kräftigen Adrenalinkick sorgen und lassen selbst mutigen Besuchern das Blut in den Adern gefrieren. Hier ist man Teil des Geschehens und betritt furchterregende Orte, die von freakigen Zombies und unzähligen Dämonen beherrscht werden.

Neu ist in diesem Jahr das Horror-Haus „The Tunnel“. Bei einem neuartigen Experiment erlaubt die Regierung alle Verbrechen, einschließlich Mord. In einem Bunker versuchen sich die Bürger zu schützen, bis der Horror beginnt....

Freaks und verrückte Clowns begegnen den Halloween Fans im „Freak Circus“ oder in der verruchten „Titty Twister“ Bar. Ein schauriger Campingurlaub wartet im Camp Sonnenschein. An neuer Location bietet diese Horror Maze 2021 noch einmal mehr Gruselspaß.

Direkt vor SkyScream, der wohl gruseligsten Achterbahn Deutschlands, wartet mit der Zombie Factory der gefährliche Hinterhof einer alten Autofabrik auf mutige Gäste.

Neu "Dinoween" - Spaß für die Kleinsten

Auch für alle diejenigen, die es nicht so gruselig brauchen, bietet der Holiday Park ein abwechslungsreiches Halloween-Programm. Hunderte von Kürbissen schmücken die Wege und Attraktionen des Parks und schaffen eine schaurig-schöne Atmosphäre im Holiday Park. Speziell für die kleinen Gäste bekommt der Holiday Park Besuch von gefährlichen Kreaturen aus der Urzeit. Vom 02. Oktober bis zum 31. Oktober haben Familien die Möglichkeit beim neuen Dinoween lebensechten Dinosauriern zu begegnen. (Öffnungszeiten beachten)

Termine

Kids Halloween 2021

2. bis 31. Oktober

Hier gibt's die Öffnungszeiten.