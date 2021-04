Rumba bringt Rúrik Gíslason erstmals an seine Grenzen

Sandhausen/Köln. Gefühlsstark. Kraftvoll. Gänsehaut pur! Anders kann der Auftritt von Ex-Fußballer Rúrik Gíslason mit Profitänzerin Renata Lusin bei der achten Freitagabendshow „Let’s dance“ (RTL/TVNOW) nicht beschrieben werden. Der frühere Spieler des Fußball-Zeitligisten SV Sandhausen zeigt immer mehr von seiner Seele auf dem Parkett. Für den ruhigen Isländer eine Form, sich auszudrücken, wie er selbst sagt.

„Es ist hart, auf Deutsch über Gefühle zu reden“, gesteht der 33-Jährige in Bezug auf sein Vokabular im Einspieler vor dem Liveauftritt. Doch jeder verstehe Musik und die sei auch für ihn als Sänger eine Form, Gefühle zu zeigen. Mit Doctor Victor hat Rúrik Gíslason unter anderem das Lied „Older“ herausgebracht. Diesmal tanzte er mit Renata Lusin zu „Wicked Game“ in der Version von Grace Carter.

In dem Lied geht es um eine toxische Beziehung („Was für ein böses Spiel du spielst, damit ich mich so fühle“) und genau das brachten die beiden, die als vorletztes Paar in der Sendung am Freitagabend auftraten, auf die Tanzfläche. Beim Tanzen schlüpfe er in eine Rolle, das mache ihm Spaß, verdeutlichte Rúrik Gíslason zuvor.

Es war für den Zuschauer eine fantastische Darbietung, wenngleich sichtbar wurde, dass sich Rúrik Gíslason (ganz in schwarz mit offenem eng anliegendem Oberteil) diesmal etwas schwertat. Daher gab es mehr kritische Anmerkungen der Jury. Jorge González sah „viele Gefühle und einen sexy Auftritt“, bemerkte zur Beweglichkeit und Haltung jedoch: „unten super, oben sehr gerade“. Motsi Mabuse zu Rúrik Gíslason: „Das ist der erste Tanz, der dich an deine Grenzen gebracht hat.“ Sie sah zwar die sinnliche Stimmung der Rumba, „doch du warst zu stark“, gab sie ihm das Haushalten und den richtigen Einsatz mit den Kräften als Aufgabe mit.

Haltung nicht einwandfrei

Juror Joachim Llambi war am strengsten: „Wenn das ein Contemporary gewesen wäre, hättest du zehn Punkte von mir bekommen. Doch eine Rumba ist anders“, kritisierte er die Haltung („du hast zu hoch gestanden“). Letztlich gab’s die schlechteste Bewertung für das Paar seit Beginn der Staffel mit „nur“ 22 Punkten (bislang waren es zwischen 26 und 30 Zählern). Damit lagen sie an diesem Abend im Mittelfeld. Volle Punktzahl (30) nahmen wieder Nicolas Puschmann alias „Prince Charming“ und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov mit einem Traum-Walzer mit. Ausgeschieden ist Schlagerbarde Mickie Krause.

Es bleibt spannend bei „Let’s dance“ – das Favoritenfeld hat sich herauskristallisiert und Rúrik Gíslason und Renata Lusin gehören definitiv weiter dazu.

