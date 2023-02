Altlußheimer Luxe zu Gast in Albert-Schweitzer-Schule: Mit Jasmin I. wird es bunt

Altlußheim. Eine Woche lang griff die Albert-Schweitzer-Schule in Altlußheim das Motto „Farben“ auf. Montags waren fast alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer blau gekleidet, am Valentinstag rot, am Mittwoch gelb und am Donnerstag grün.

Alle Großen und Kleinen haben sehr kreativ Alltagskleidung oder Faschingsaccessoires gefunden und passend eingesetzt.

So war es ein schönes Bild in allen Klassen und die Solidarität zur Schule wurde deutlich gezeigt: „Wir sind bunt – Jede Farbe ist schön – Wir stehen zueinander“. Freitags war der Höhepunkt mit „Bunt“, das heißt, angeführt von Luxina Jasmin I. konnten die Kleinen und Großen bunt verkleidet eine außergewöhnliche Hofpause erleben und danach in ihren Klassenzimmern mit ihren Lehrkräften Fasching feiern.