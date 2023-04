Bauarbeiten zwischen Altlußheim und Speyer sorgen für Verkehrsbehinderungen an der Salierbrücke

Altlußheim/Speyer. Im November 2021 wurde nach fast dreijähriger Bauzeit die Salierbrücke für den öffentlichen Verkehr wieder freigegeben. Ebenso wurde der Umbau des Knotenpunktes Lußhof zur Verbesserung des Verkehrsflusses fertiggestellt.

Seitdem müssen Radfahrende, die von Speyer in Richtung Hockenheim fahren, nach der Salierbrücke eine Rampe mit zwei engen 180-Grad-Richtungswechseln bewältigen. Zusätzlich ist der Winterdienst in der aktuellen Verkehrsführung erschwert.

Eine neue Radwegrampe ohne zweifachen Richtungswechsel entsteht

Um eine direkte Radwegführung ohne zweifachen Richtungswechsel wiederherzustellen, wird die bisherige Rampe durch eine neue Rampe in Fahrtrichtung von Speyer nach Hockenheim ersetzt. Die Arbeiten haben am 13. April begonnen.

Im Zuge der Bauarbeiten muss die B 39 im Bereich der Radwegrampe kurzzeitig halbseitig gesperrt werden. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die notwendigen Arbeiten in den Abend- und Nachtstunden in der Zeit von Donnerstag, 20. April, 20 Uhr, bis Freitag, 21. April , 5 Uhr, ausgeführt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit mit einer mobilen Ampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten sind notwendig, um das anfallende Niederschlagswasser der Fahrbahn vom Baufeld fernzuhalten. Hierzu wird ein Asphaltkeil als Wasserführung am Fahrbahnrand der B 39 aufgebaut.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Weitere Informationen unter Verkehrsinfo BW mit aktuellen Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen sowie in der „VerkehrsInfo BW“ - App.“