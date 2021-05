Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Umspannwerk - Betreiber TransnetBW arbeitet an weiteren Schallschutz-Maßnahmen / Anwohner haben sich in der Vergangenheit über störende Geräusche beschwert Brummender Trafo in Altlußheim soll Anfang Juni ruhig sein

Das Umspannwerk wird erneuert und auf 380 Kilovolt umgebaut. Dazu wurde eine neue gasisolierte Schaltanlage in 380 kV errichtet und eine 110-kV-Schaltanlage als Übergabestation zum untergelagerten Netzbetreiber gebaut. © TransnetBW/Stollenberg