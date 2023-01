Den Segen in den Ort tragen: Sternsinger in Altlußheim unterwegs

Altlußheim. Bürgermeister Uwe Grempels war die Freude über den Besuch der Sternsinger im Rathaus deutlich anzumerken. Nicht nur wegen der Visite selbst, sondern auch darüber, dass die Sternsinger endlich wieder ohne Maske durch den Ort ziehen können.

35 Kinder sind es in diesem Jahr, die sich an der Sternsingeraktion beteiligen. Eingeteilt in verschiedene Gruppen haben sie es sich zum Ziel gesetzt, den Segen für die Häuser im ganzen Ort zu spenden. Ins Rathaus kamen sie in Begleitung von Charlotte Jung-Cron und Rebecca Staender und gemeinsam machten sie mit dem Lied „Stern über Bethlehem“ auf sich aufmerksam.

„Ich bin froh, mal wieder Gesichter zu sehen“, bekannte Bürgermeister Uwe Grempels, dankbar und erleichtert darüber, dass die Corona-Zeit wohl endgültig vorbei ist – auch wenn Vorsicht angeraten bleibt.

Der Besuch im Rathaus ist der zweite Tag der Sternsingeraktion, am ersten ging es vom Frommel-Haus in Richtung Mühlstraße, nun, nach dem Besuch beim Bürgermeister, wurde das Gebiet hin zur Kurpfalzstraße in Angriff genommen. Und so werden die Sternsinger Haus um Haus besuchen, den Segen spenden und Geld für das diesjährige Projektland Indonesien sammeln.

Sternsinger in Altlußheim: Gottesdienst an Dreikönig

Am Freitag, 6. Januar, 9 Uhr, findet dann in der katholischen Kirche ein Gottesdienst mit dem neuen Pfarrer der Seelsorgeeinheit, Christian Müller, statt. Und anschließend bleibt den Sternsingern noch der restliche Tag und der Samstag, um weiterhin in den Straßen der Gemeinde unterwegs zu sein.

Bevor die Kinder von Bürgermeister Grempels verabschiedet wurden, gab es neben der Spende noch eine Süßigkeit – die Jubiläumsschokolade fand dankbare Abnehmer.