Erste siegt am Brett

Altlußheim. In der Schach-Verbandsrunde wurde am Sonntag der zweite Spieltag ausgetragen. In der Bereichsliga besiegte die erste Mannschaft des SSC Altlußheim zu Hause Ladenburg (2) klar mit 6,5:1,5 Punkten. Jürgen Hanselmann, Steffen Dussel, Georg Prassas, Murat Karipoglu, Hans Krauß und Adrian Kalt gewannen ihre Partien, Sandra Koch spielte remis.

In der Kreisklasse B verlor die zweite Mannschaft gegen Viernheim (6) mit 1:4 Punkten. Hier holte Marcus Roth den vollen Zähler. In der Einsteigerklasse unterlag die dritte Mannschaft zu Hause gegen Reilingen (3) mit 3:5 Punkten. Tim Wilmers gewann seine beiden Partien, Marc Wilmers und Ernst-Georg Steringer spielten jeweils remis. zg