Die Gemeinde aus der Vogelperspektive. Unten ist der Sportplatz, dahinter die Firma Metalux zu erkennen. Der Halbbogen von Haupt- und Rheinhäuser Straße umschlingt am rechten Bildrand das Niederfeld. Parallel zur Ortsrandbebauung verläuft der Nieder-feldweg, der weiterhin die Grenze der Bebauung bilden soll. Mit dem neuen Bebauungsplan soll in erster Linie das Bauen in der zweiten Reihe zwischen Niederfeldweg und Rheinhäuser Straße geregelt werden.

© Venus