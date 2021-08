Freude über die Livemusik war greifbar

Altlußheim. Auch wenn die Inzidenzwerte landesweit wieder ansteigen, der hohe Impfgrad der Bevölkerung macht es möglich, dass viele der Corona-Maßnahmen mittlerweile gelockert wurden, Veranstaltungen, zumal im Freien, wieder stattfinden dürfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Umstand, den die Mitglieder des Musikvereins sehr zu schätzen wissen. Wobei – wichtiger noch als die Möglichkeit für Auftritte ist ihnen – dass sie wieder gemeinsam proben dürfen. Denn was ist ein Ensemble, wenn es nicht regelmäßig üben darf und sich aufeinander einspielen kann. Und da Übung bekanntlich den Meister macht, freuten sich die Musiker zurecht auf den lang ersehnten Auftritt, den sie in Form eines Platzkonzertes vor dem Rathaus absolvierten.

Platz sehr gut besucht

Mit dem Konzert ging auch für die Zuhörer eine lange Abstinenz zu Ende, der Gedanke an Livemusik war fast schon in Vergessenheit geraten. So nimmt es nicht wunder, dass die Altlußheimer in großer Zahl zu dem Konzert kamen und, trotz des Regens, alle Bänke voll besetzt waren, wie sich Carolin Zielbauer vom Musikverein freut.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Bernhard Molnar legte das Orchester gleich los – zwei Stunden sollte das Konzert dauern, das vom Publikum begeistert gefeiert wurde. Medleys, Charthits, Lieder von Conny Francis oder Evergreens wie „You are always on my mind“ oder „Auf der Vogelwiese“ begeisterten die Zuhörer und bei der Polka wurde kräftig mitgeklatscht und mitgesungen wurde auch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Überall war die Freude greifbar, dass endlich wieder ein Musikfest gefeiert werden kann. Die Brezeln und Getränke kamen gleichermaßen gut an, sodass es ein rundum gelungenes Konzert wurde. zg