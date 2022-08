Hat der Kriegbach in Altlußheim noch Wasser?

Altlußheim. Der Klimawandel ist hierzulande angekommen: Es ist heiß und es regnet viel zu wenig. „Die Situation unserer Gewässer ist auch in diesem Sommer angespannt. In den ersten Regionen im Land wurde die Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen eingeschränkt“, stellt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen, fest. „Im letzten Jahr ist unser Kriegbach trockengefallen – mit schlimmen Folgen für die Gewässernatur.“ Um ein weiteres Trockenfallen des Kriegbachs zu verhindern, werde seit Mitte September an der Wehranlage am Schneidmühlwehr ein Probebetrieb zur Niedrigwassersteuerung durchgeführt.

Um die Fortschritte und die aktuelle Situation vor Ort anzuschauen, lädt der Grüne Landtagsabgeordnete Baumann zu einer Fahrradexkursion entlang des Kriegbachs ein. Diese findet am Mittwoch, 10. August, 19 Uhr, statt. Treffpunkt ist am Parkplatz des Restaurants „Dioni Waldhaus“ an der Landesstraße von Neulußheim nach Reilingen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Zur Planung wird um Anmeldung unter andre.baumann@gruene.landtag-bw.de gebeten.