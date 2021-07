Ordnungsamt sperrt Sommerdamm und warnt vor Lebensgefahr

Altlußheim. Das Ordnungsamt der Gemeinde Altlußheim warnt die Bevölkerung eindrücklich davor, die Dämme zu betreten. Der Sommerdamm sei durch den starken Regen aufgeweicht und könne „durch ein zusätzliches starkes und länger anhaltendes Hochwasser brechen“, heißt es in einer Mitteilung von Dienstag. Die Gemeinde warnt: „Es besteht Lebensgefahr!“

Der viele Regen in den vergangenen Tagen sorgt bei Städten und Gemeinden, die an Flüssen liegen, für Alarmbereitschaft. Das Ordnungsamt der Gemeinde Altlußheim teilt mit, dass in vielen Landesteilen Flüsse und Bäche ansteigen werden.

Auch in Altlußheim werden der Rhein wie auch Kriegbach und Wagbach über ihre Ufer treten. Es ist daher in den nächsten Tagen mit einem extrem starken Hochwasser zu rechnen.

Der Bauhof der Gemeinde ist derzeit unterwegs und sperrt alle Wege zum Rhein und die Zugänge auf die Dämme. Die Feuerwehr hält Sandsäcke bereit und prüft in regelmäßigen Abständen die Dammbereiche.

