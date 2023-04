Osterüberraschung des Gewerbevereins Altlußheim: Kindern eine Freude bereitet

Altlußheim. Über 400 Quarkteilchen wurden am Mittwoch und Donnerstag vor Ostern durch den Vorstand des Vereins an die Kindergärten St. Raphael, Sonnenschein und Regenbogen übergeben, um den jüngsten Altlußheimern eine kulinarische Freude zu bereiten. Beauftragt wurde erneut die Bäckerei Bauer im benachbarten Neulußheim, die diesmal zwar keine Hasen, aber österlich dekorierte Gebäckstücke für die Kinder backte, die vom Gewerbeverein Altlußheim wie schon in den vergangenen Jahren gerne bezahlt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Jürgen Lauer vom Gewerbeverein: „Mit dieser liebgewonnenen alljährlichen Aktion wollen wir als Gewerbeverein einfach allen Kindergartenkindern des Ortes eine Freude machen. Gerne arbeiten wir hier mit einem Bäcker zusammen, der noch vor Ort backt und unterstützen damit auch das örtliche Handwerk.“