Rhein-Neckar-Kreis: Blausee bei Freizeittipps an erster Stelle genannt

Altlußheim. Chaos am Flughafen, Stau auf der Autobahn? Muss man sich nicht antun, um einen schönen Urlaub zu erleben: „Der Rhein-Neckar-Kreis hat zwar weder Berge noch Meer, bietet aber trotzdem alles, was man für gelungene Ferien braucht – und das vor der eigenen Haustür“, sagt Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Kreises und macht Werbung für die „Blauen Oasen“ im Kreis.

Bei den Freizeittipps werden neun Seen entlang der Oberrheinebene genannt – „alle weisen eine ausgezeichnete Wasserqualität auf“. Beispielsweise der Kollersee bei Brühl, Badesee in Heddesheim oder der Wiesensee in Hemsbach.

Doch nur eine „Blaue Oase“ wird bebildert: Der Blausee, der für seine große Liegewiese, die Spiel- und Sportplätze sowie den Kiosk gerühmt wird.