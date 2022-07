Schoko für die Seele

Altlußheim. „Bücher sind Schokolade für die Seele“ – so zitierte Anja Ott den amerikanischen Kinderbuchautor Richard Atwater in ihrer Ansprache zum diesjährigen Vorlesewettbewerb der vierten Klassen an der Albert-Schweitzer-Schule. Giuliano Blanke, Mia Höpken, Moritz Leidner, Violet Vogel, Tessa Weigand und Mara Windisch durften ihre Vorlesekompetenz vor einer fünfköpfigen Jury unter Beweis stellen. Die übrigen Viertklässler hörten gemeinsam mit ihren Lehrkräften Yvonne Alaimo (4b) und Frank Reiß (4a) aufmerksam zu und unterstützten ihre Mitschüler durch Beifall.

Die Jury bildeten Petra Schupp und Esther Kramer von der Gemeindebücherei, Angelika Mertel, Peter Lemke und Feliza Bofinger. In der ersten Runde lasen die Teilnehmer eine von ihnen vorbereitete Textstelle vor. Anschließend zog sich die Jury während einer kurzen Pause zur Bewertung der ersten Runde zurück. In der zweiten Runde mussten die Kandidaten eine fremde Textstelle vorlesen, hierfür wurde das Buch „Gangsta-Oma“ von David Walliams ausgewählt. Nach einer letzten Beratung der Jury verkündeten Schupp und Kramer feierlich die Gewinner des Wettbewerbs: Drittplatzierte wurde Tessa, den zweiten Platz gewann Mara und Sieger des Wettbewerbs wurde Giuliano.

Buchpreis und Eisgutschein

Alle Teilnehmer erhielten einen von der Bibliothek in Altlußheim bereitgestellten Buchpreis und die Sieger wurden zusätzlich mit einem Gutschein einer Eisdiele belohnt. Zum Schluss gratulierten die Schulleitung, die Jury und die Lehrkräfte allen Kandidaten für ihre ausgezeichnete Leistungen. g z