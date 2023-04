Schunkelrunden im Minutentakt beim Seniorennachmittag in Altlußheim

Altlußheim. Schon im Vorfeld des Seniorennachmittags war anhand der zahlreichen Anmeldungen klar: Der Bürgersaal wird gut besetzt sein. Zwei Musiker aus Huttenheim waren eingeladen mit den Senioren eine musikalische Reise zu unternehmen, beginnend von der Geburt bis heute.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Annette Schmidt stellten sich die beiden Musiker Gerold und Gerhard vor. Bevor jedoch die Reise mit den Beiden begann, stärkten sich die Gäste an den schön mit Tulpen dekorierten Tischen mit Kaffee und Kuchenstückchen.

Das erste Ereignis im Leben eines jeden Menschen ist die Geburt, man wächst gut behütet im Elternhaus auf „und es ist der Menschheit Los, auch kleine Kinder werden groß“, leitete Gerold Dietrich die Story ein. Mit dem Lied: „ Bubi, Bubi noch einmal, war so wunderschön“, ging es los. Verschiedene in Verse gepackte Lebensabschnitte wurden mit einem Lied widergespiegelt, welches das eine oder andere Mal zum Mitschunkeln und Mitklatschen einlud.

Für jedes Alter ein Lied

Die Schulzeit begann, jetzt durften alle richtig ran, „Wir sind alle kleine Kinderlein“, trällerten dazu die Musiker. Danach neigte sich die Schulzeit dem Ende zu und die „Bussierzeit“ begann. Mit dem Lied: „Schatzi schenk mir ein Photo von Dir“ wurde auch diese Zeit musikalisch hochleben gelassen. Einige männliche Wesen wünschten sich in dieser Zeit eine Frau mit langen Haaren, so erinnerten sich die beiden Musiker an frühere Zeiten und gaben dazu von den Amigos zum Besten: „Du bist der helle Wahnsinn, wenn ich in Deine Augen seh, so was wie Dich vergisst man nie.“

So ging es weiter durch die Jugendzeit, die ersten „heißen“ Nächte standen an und es wurde geheiratet. Mit Liedern wie „Herzschlag für Herzschlag denk ich an Dich, Herzschlag für Herzschlag jeden Augenblick“, „So richtig nett, so richtig nett, so richtig nett, ist‘s nur im Bett“ oder „Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß“ verlieh man diesen verschiedenen Ereignissen Nachdruck.

Gassenhauer mitgesungen

Und dann kam die Schwiegermutter (oh weh!) mit „Ein bißchen Frieden“ von Nicole fiel auch den Musikern hierzu etwas ein, um das Leben mit dieser besonderen Frau musikalisch zu beschreiben. Mit „Schön ist es auf der Welt zu sein“ von Roy Black und der kleinen Anita wurde die Hochzeitsreise musikalisch verpackt. „Und als ein dreiviertel Jahr um war, da war ein kleiner Flieger da“, man konnte sich schon denken, was dieses Lied für eine Bedeutung hatte. So ging es ununterbrochen weiter, es wurde geschunkelt zu Liedern wie: „Heile, heile Gänsle“, „Mach was Schönes aus jedem Tag“ oder „Jede Stunde, jeder Augenblick“ von den Flippers – man kann die Gassenhauer gar nicht alle aufzählen, es ging Schlag auf Schlag, die Gesichter der Gäste strahlten und man schunkelte auch nach der Pause weiter.

Mit den Liedern „Auf ihr Brüder in die Palz“ und „Das schönste Wort ist Dankeschön“ verabschiedeten sich Gerold & Gerhard von einem begeisterten Publikum mit dem Versprechen zur Weihnachtsfeier wiederzukommen.

Der nächste Seniorentreff findet am Donnerstag, 11. Mai, um 9.30 Uhr zum Frühstück statt. Es ist Marvin Axtmann vom Polizeirevier Hockenheim eingeladen. Er referiert zum aktuellen Thema „Enkeltrick“. Hierzu sind alle interessierte Altlußheimer Senioren eingeladen.