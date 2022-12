Sportfläche wertet Gebiet auf

Altlußheim. Bei der öffentlichen Fraktionssitzung der Grünen stand die Ratssitzung an diesem Dienstag, 13. Dezember, im Mittelpunkt. Dabei wurde der Tagesordnungspunkt „Bebauungsplan Sportflächen nördlich der Rheinfrankenhalle – Abwägung und Satzungsbeschluss“ über die genaue Nutzung der Sportstätte diskutiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen.

Die anwesenden Besucher fanden es wichtig, dass die Sportstätte mit den beiden Spielplätzen endlich fertiggestellt wird. Auch soll auf die bereits vorab in die Planung aufgenommene Calisthenics- und Pumptrackanlage Wert gelegt werden. Zumal die gesamte geplante Anlage am Ortsrand Altlußheims mit den angrenzenden Einrichtungen Kindergarten, Schule sowie Rheinfrankenhalle an Kinder- und Jugendstätten eingebunden ist.

Unterschriften gesammelt

Weiterhin wurde von den Besuchern darauf aufmerksam gemacht, dass es bezüglich der Pumptrackanlage bereits eine privat gestartete Unterschriftenaktion Pro-Pumptrackanlage vor wenigen Jahren gab und die Unterschriftenliste Bürgermeister Grempels vorgelegt wurde.

Die Sportstätte nördlich der Rheinfrankenhalle würde den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen des Hockenheimer Flurs 1 und 2 sowie der Donauschwabensiedlung gerecht werden. Durch einen Lärmschutzwall sollen die Anwohner obendrein nicht vom Lärm gestört werden.

Alle Anwesenden waren sich einig, dass die Sportanlage nördlich der Rheinfrankenhalle mit den beiden Ballspielplätzen sowie einer Pumptrackanlage und einem Calisthenics-Bereich die gesamte Sportanlage aufwerten würde und bei entsprechend gestalteter Planung auch innerhalb eines vertretbaren finanziellen Rahmens verwirklicht werden könnte. zg