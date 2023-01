Zentrale Anmeldung für die Kitas

Altlußheim. Damit Gemeindeverwaltung und die Träger der Kindertagesstätten für das Betreuungsjahr ab September 2023 den Betreuungsbedarf gemeinsam und frühzeitig planen können, bittet die Verwaltung die Eltern, die Voranmeldung für einen Betreuungsplatz bis Montag, 6. Februar, vorzunehmen.

Die Anmeldung ist per E-Mail ausschließlich an kinderbetreuung @altlussheim.de zu senden. Per Post ist das Formular an die Gemeinde Altlußheim, Rathausplatz 1, 68804 Altlußheim, zu senden oder direkt in den Rathausbriefkasten einzuwerfen. Das Anmeldeformular sollte spätestens am Montag, 6. Februar, vorliegen. Eingangsbestätigungen erfolgen per E-Mail.

Es können grundsätzlich alle Kinder, für die in der Zeit vom 1. September 2023 bis 31. August 2024 ein Betreuungsbedarf entsteht und in diesem Zeitraum mindestens ein Jahr alt werden, für Kinderkrippe oder -garten angemeldet werden.

Selbstverständlich kann auch ein Betreuungsbedarf für die Zeit nach dem 31. August 2024 geltend gemacht werden. Von dieser Möglichkeit sollte jedoch nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn der Betreuungsbedarf zum entsprechenden Zeitpunkt aufgrund der persönlichen Lebenssituation auch hinreichend absehbar ist.

Einrichtungen stellen sich vor

Ist bereits eine verbindliche Voranmeldung für das Betreuungsjahr 2021/22 in einer der Einrichtungen oder bei der Gemeindeverwaltung durch die Eltern getätigt worden, muss diese nicht nochmals erfolgen. Für Infos oder Fragen stehen anstelle des Anmeldetags die Leitungen der Kindertageseinrichtungen am Donnerstag, 2. Februar, 14 bis 18 Uhr, telefonisch zur Verfügung:

Katholische Kindertagesstätte „St. Raphael“: Hockenheimer Straße, Ulrike Klein, Telefon 06205/3 33 30.

Evangelische Kindertagesstätte „Regenbogen“: Rheinhäuser Straße 26, Simone Gera, Telefon 06205/3 33 77.

Evangelische Kindertagesstätte „Sonnenschein“: Salier-Straße 67, Marius Schächner, Telefon 06205/9 79 80 08.

Elterninitiative „Raupe“: Bürgerhaus, Eingang Hirtengasse, Simone Gera, Telefon 06205/3 33 77.

Weitere Infos im Rathaus bei Stefan Kuchen, Telefon 06205/39 43 12.

Einen zusätzlichen Info- und Besichtigungsnachmittag bieten der Kindergarten „Sonnenschein“ am Montag, 30. Januar, von 15 bis 17 Uhr und der Kindergarten „Regenbogen“ ebenso am Montag, 30. Januar, von 16.30 bis 18.30 Uhr an. Um telefonische Anmeldung in den Einrichtungen wird gebeten. Für Infos zur Kita „St. Raphael“ und der Elterninitiative „Raupe“ wenden sich Interessierte direkt an die Einrichtungen.

Besuchsnachmittag im Angebot

Allgemeine Infos zu den Einrichtungen und deren Betreuungsformen und -zeiten sind auf der Homepage der Gemeinde erhältlich. zg