Bewaffneter Raub in Supermarkt – Fahndung nach Täter

Brühl. Ein bewaffneter Täter hat am Freitag, 18. Februar, gegen 19.45 Uhr einen Supermarkt in Brühl ausgeraubt. Wie die Polizei mitteeilte, richtete der unbekannte männliche Täter in der Filiale im Luftschiffring eine Schusswaffe auf die Kassiererin und schlug damit gegen die Plexiglasscheibe des Kassenbereichs, bis sie das Bargeld aus der Kasse herausgab. Er war über den Kundeneingang in den Supermarkt gelangt. Anschließend flüchtete er aus der Filiale in Richtung des Rheinauer Sees. Die Höhe seiner Beute ist noch nicht bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Unbekannte war ca 170cm groß, 25-30 Jahre alt, und war mit einer schwarzen Wollmütze, einem schwarzen Mundschutz und einer rot-schwarzen Jacke bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter und zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter 0621/ 174 4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.