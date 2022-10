Nach drei Jahren Corona-bedingter Pause war es für die Tänzerinnen der Brühler Ballettschule Eder an der Zeit, auf einer großen Bühne ihr Können zu zeigen. In der Stadthalle Hockenheim präsentierten sie am Wochenende zwei Aufführungen ihrer Ballettinterpretation von Aschenputtel sowie moderne Jazz- und Hip-Hop-Tanzstücke.

In dem etwa zweieinhalbstündigen Programm entführte das rund

...