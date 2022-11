Brühler Kerwe fordert Optimierungsbedarf – Vereine zeigen Probleme auf

Brühl. Bei der letzten Quartalssitzung der Interessengemeinschaft (IG) Brühler und Rohrhofer Vereine in diesem Jahr begrüßte der Vorsitzende Wolfram Gothe im Clubhaus des SV Rohrhof zwei Dutzend Vereinsvertreter. Bei den Terminanmeldungen für den aktuellen Veranstaltungskalender bemängelte Ordnungsamtsleiter Jochen Ungerer, dass die Vereine nur wenig Gebrauch davon machen würden. Er bat darum, die Termine per Mail zeitnah zu schicken.

Der Rückblick auf die Brühler Straßenkerwe fiel insgesamt positiv aus, aber nur was den Besucherandrang betrifft. Die Kerwe sei allerdings „kein Vereinserfolg“ gewesen, kritisierte Ungerer. Bei nur sechs beteiligten Vereinen gebe es noch Steigerungsbedarf, forderte er eine „IG Kerwe“, analog der „IG Rohrhofer Sommerfest“. Ein dickes Lob gab es für die Chorgemeinschaft, die den Kerwebetrieb mit 50 Helfern gestemmt hatte. Deren Kassenwart Klaus Ranzinger verlas ein Schreiben von Schriftführer Ludwig Wocheslander. Die Chorgemeinschaft wünscht sich demnach, dass die Ortsvereine künftig von der Standgebühr befreit werden. Diese könne oft nicht erwirtschaftet werden, die neuen Kassensysteme ab 2023 kosteten ebenfalls viel Geld. „Eine Kerwe muss sich für alle lohnen“, meinte Ranzinger. Dann würden sich Vereine künftig stärker in diese traditionelle Veranstaltung einbringen. Bürgermeister Dr. Ralf Göck zeigte sich sehr zufrieden mit der Straßenkerwe. Man werde die Anregung der Chorgemeinschaft aufgreifen und bei der Gemeinderatsitzung „eine deutlichere Förderung der Vereine beraten“. Er dankte auch dem Carnevalverein „Die Rohrhöfer Göggel“ für die rege Teilnahme am Sommerfest und an der Kerwe. Die Sportgemeinde habe bereits für die Straßenkerwe im nächsten Jahr zugesagt, teilte Gothe mit.

TV-Vorsitzender Uwe Schmitt berichtete von den Schwierigkeiten, sich bei der Kerwe zu engagieren. Während des Termins seien vor allem in den Sportarten Handball, Volleyball, Tischtennis und Fußball, auch in den Kinder- und Jugendbereichen, meistens komplette Spieltage angesetzt. Da sei es schwierig, genügend Helfer zusammenzubekommen: „Wir sind zwar der größte Verein, haben aber die Kapazitäten nicht.“

Straßenkerwe in Brühl: Treffen mit Freunden geplant

Gothe berichtete anhand des Protokolls von der jüngsten Sitzung des IG Vereine-Sprengels. Bei dem Treffen war über eine gemeinsame Inventarliste der Gemeinden gesprochen worden.

Es folgten Informationen zu den Partnergemeinden. Zum 25. Jubiläum der Partnerschaft zwischen Brühl und Dourtenga im September waren Gäste aus Burkina Faso in der Hufeisengemeinde. Der Schüleraustausch mit der französischen Partnergemeinde Ormesson-sur-Marne ist für die Osterferien zuerst dort vom 8. bis 15. April und als Gegenbesuch in Brühl vom 29. April bis 6. Mai geplant. Im kommenden Jahr wird Brühl noch einmal zum Partnerschaftstreffen im Juli einladen, da zeitgleich die Bundesgartenschau in Mannheim ist. 2024 ist dann Ormesson an der Reihe, da dort die Olympischen Spiele in Paris anstehen. Die 30-jährige Partnerschaft zwischen Weixdorf und Brühl soll vom 23. bis 25. Juni in Brühl gefeiert werden.

Gothe sah eine erfreuliche Entwicklung bei den Aktivitäten der Vereine. „So langsam kehrt wieder Leben ein in die Vereinswelt“, meinte der IG-Chef und zählte Ferienprogramm, Rohrhofer Sommerfest, Herbstmarkt, Afrikatag und vereinseigene Feste von Kollerskippern, Sportgemeinde und Kolpingsfamilie auf. Auch der erstmals durchgeführte Wintermarkt bei den „Buffalo’s“ sei hervorragend angekommen, ebenso wie die Einweihung der neuen Anlage des Fußballvereins im Sportpark-Süd. „Das sind für mich positive Zeichen für gute Voraussetzungen für unsere Vereine, sich wieder verstärkt einzubringen“, appellierte Gothe an die Vereinsvertreter, ihre Mitglieder zu motivieren.

Bürgermeister Göck plädierte ebenfalls, optimistisch zu denken. Das jüngste „Candlelight Shopping“ habe gezeigt, dass es für die Geschäftswelt wieder anlaufe. Andere Formen des Engagements, wie etwa die Übernahme von Baumpatenschaften oder die Förderanträge für Balkonkraftwerke, bewiesen aus seiner Sicht die aufkommende positive Stimmung ebenfalls.

Vereine in Brühl: Einige Jubiläen im Blick

Wichtige Termine für 2023 wurden angekündigt. Am 19. März findet der Heini-Langlotz-Lauf statt. Der Verein „Die Zupferey“ lädt am 25. März zum Gitarrenkonzert in der Festhalle ein.

Der Wassersportverein feiert seinen 90. Geburtstag. Beim Turnverein werden die Handball-Abteilung 100 und die Volleyball-Abteilung 50 Jahre alt. Das Sommernachtsfest findet am 29. Juli statt. Die Chorgemeinschaft singt an Heiligabend um 16 Uhr auf dem Friedhof in Brühl.

Christian Lidy als Vorsitzender und sein Stellvertreter Thomas Rodriguez präsentierten der Versammlung den neu aufgestellten „Förderverein Schillerschule/Sonnenschein-Kindergarten“. Man möchte bei vielen Veranstaltungen dabei sein und verstärkt den Austausch mit anderen Vereinen suchen. Der Schiffsmodellbauclub Brühl heißt jetzt nur noch Modellbauclub, lautete die letzte Mitteilung.