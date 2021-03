Brühl. Die Bibliothek ist nach der aktuellen Corona-Verordnung seit Montag dieser Woche wieder geöffnet. Das teilen die Verantwortlichen in einer E-Mail mit. Besucher werden gebeten, die Leihfrist ihrer Medien zu beachten und nur zu dem angegebenen Leihfrist-Termin zu kommen. Sie ermöglichen dadurch eine geordnete Rückgabe aller Medien. Ab dem Zeitpunkt der Öffnung der Bibliothek werden die Medien nicht mehr automatisch verlängert. Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung entfallen nach wie vor alle Veranstaltungen.

Die Lesungen von Peter Lemke finden nach wie vor online und meistens freitags statt. Der Link zu der Lesung wird immer ein paar Tage vorher im Online-Katalog der Gemeindebücherei veröffentlicht. Die Online-Lesungen für Brühler Kinder werden monatlich durchgeführt. Die nächste geplante Online-Lesung für Brühler Kinder ist am Montag, 15. März, um 16.30 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an buecherei@bruehl-baden.de oder unter Telefon 06202/702983 möglich.

Die Brühler Bücherei hat ab sofort wieder geöffnet. © sauer