Chako Habekost tritt in der Brühler Festhalle auf

Brühl. Er ist seit vielen Jahren ein Publikumsliebling im Brühler Kulturkalender. Seit 1992 rockt „Chako“, der Pfälzer „Mundartist“ die Bühnen „vun hiwwe bis driwwe“. Und die Hufeisengemeinde gehört von Anfang an zu seinen Lieblingsauftrittsorten. Nach langer Zwangspause wegen der Pandemie kommt Christian „Chako“ Habekost an diesem Mittwoch, 6. Juli, um 20 Uhr mit brandneuem Material wieder zurück auf die Bühne der Festhalle in Brühl.

„Comedyantisch“ und nachdenklich zugleich, so persönlich wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen Karriere, soll das Jubiläumsprogramm werden. „Life is ä Comedy“ – der Titel ist so vielseitig wie die ganze Show: Nur mit zwei Ä-Stricheln wird aus einem englischen Slogan ein pfälzischer Sinnspruch für ein dialektisches Multikulti-Comedy-Programm.

Chako tritt als Hauptdarsteller auf der Bühne seines Lebens: von der Geburt bis zur Pandemie, vom Mannheimer Kinderhort bis in die Festhalle, vom hochdeutsch erzogenen Brillenträger bis zum kurpfälzisch groovenden Dialektiker, vom Klassenkasper im Gymnasium bis zum Reggae-Doktor im Elfenbeinturm, von der Neckarstadt nach Trinidad und an die Weinstraße.

„Mit diesem sehr persönlichen Jubiläumsprogramm möchte ich Danke und Donkschää sagen und endlich mit allen zusammen wieder das Leben feiern“, verspricht Habekost. Karten gibt es im Vorverkauf für 28 bis 32 Euro im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.