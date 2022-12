Christbäume helfen im Ort

Brühl. Um es wirklich den letzten Zweifler wissen zu lassen: Weihnachten ist rum. Und damit sind auch die Tage der Christbäume gezählt, von denen nicht wenige inzwischen vor sich hinnadeln.

Die CDU bietet ein Angebot, mit der Entsorgung des ausgedienten Weihnachtsschmucks auch etwas Gutes zu tun.

Gegen eine Spende für die fünf konfessionellen Kindergärten der Hufeisengemeinde werden die ausrangierten Christbäume von Mitgliedern der CDU und Unterstützern aus der Elternschaft der Kindergärten an diesem Tag mit Presswagen abgeholt und ins Kompostlager der Gemeinde gebracht.

Am Samstag, 7. Januar, können die Bewohner von Brühl und Rohrhof wie gehabt ihre abgeschmückten Christbäume an die Straße stellen, wo diese von den ehrenamtlichen Helfern im Laufe des Vormittags abgeholt werden.

Es wird seitens der Christdemokraten darum gebeten, am Baum einen Zettel mit dem Namen und der Hausnummer zu befestigen. Die Helfer kommen dann mit den Spendendosen an die Haustür. „Leider sind in der Vergangenheit Umschläge mit Geldspenden, die am Baum direkt befestigt waren, abgerissen worden, darum werden die Spenden persönlich entgegen genommen“, bedauern die Organisatoren.

In den vergangenen Jahren konnten sich die Kindergärten mit den Einnahmen dieser Aktion über zusätzliche Möglichkeiten zum Erwerb neuer Spielsachen, Verschönerungen des Außengeländes oder die Investition in Spielgeräte für die Gärten freuen. Beim Vorstand der CDU blickt man nun optimistisch und mit großer Vorfreude in die Zukunft und freut sich darauf, nach beinahe drei schwierigen Jahren wieder voll anpacken zu können. zg