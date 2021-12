Der Griff nach den Sternen

Brühl. Die Glückssterne-Aktion des Gewerbevereins ist – zur Freude vieler Menschen – ein echter Dauerbrenner. Bis Weihnachten kann man noch bei den teilnehmenden Geschäften in der Gemeinde für jeweils 1 Euro Lose in Form eines Sterns erwerben. Auf diesem Stern trägt man seinen Namen, Adresse und Telefonnummer ein, damit man im Gewinnfalle schnell benachrichtigt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der ausgefüllte Stern kommt dann im Geschäft in eine Sammelbox und nach Weihnachten wandern alle Glückssterne in eine große Lostrommel, aus der im Januar die Gewinner der Aktion gezogen werden.

700 Euro Gesamtgewinn

Die Teilnehmer an der Benefizaktion des Gewerbevereins haben die Chance, Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 700 Euro zu gewinnen – jeweils gestückelt in 25-Euro-Gutscheine. Die Gutscheine können in Brühl und Rohrhof in allen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. Praktisch: Bei größeren Gewinnsummen kann man die Summe durch die 25-Euro-Stückelung problemlos auch auf verschiedene Geschäfte verteilen.

Es gibt bei dieser Aktion aber nicht nur die Gutscheingewinner, sondern noch etliche Gewinner mehr, denn der gesamte durch die Aktion erwirtschaftete Erlös geht an die Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder”. Diese Stiftung hilft ganz gezielt vor Ort, nämlich Kindern der Gemeinde, bei denen andere Fördermöglichkeiten der öffentlichen Hand nicht greifen. Sie ermöglicht Kindern aus finanziell schwachen Familien die Teilhabe am sozialen Leben beispielsweise durch Unterstützung für Klassenfahrten, für den Sportvereinsbeitrag, Eintrittskarten ins Schwimmbad oder die Schulanfänger-Ausstattung und Ähnliches mehr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Mit jedem gekauften Stern tut man also Gutes und das direkt hier, in unserer Gemeinde“, heißt es seitens der Gewerbetreibenden. „Übrigens: Man kann so viele Sterne kaufen, wie man möchte – mehr Sterne, mehr Chancen“, werben sie für die Aktion.

Beteiligt sind Angelikas Hair- fashion, Atelier Durchblick, Brillen-Meyer, Broe & Eickmeyer Hörakustik, Bücher Insel, Cfashion, Metzgerei Gieße, Metzgerei Päuser, Perkeo-Apotheke, Rohrhof-Apotheke, Sanitätshaus Ramer, Schreibwaren Ratzefummel, Sonnen-Apotheke, Sparkasse Heidelberg, Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Wohnkult by Bianca Gluth, Wohnstudio Anke Laier. zg