Einblick in die Ortsgeschichte

Brühl. Der rote Schriftzug „Rheingold“ des ehemaligen Brühler Kinos wird am Samstag, 1. April, von 15 bis 17 Uhr an seinem aktuellen Standort in der Kirchenstraße wieder hell aufleuchten. Das ist der Hinweis, dass das 2016 dort eröffnete Museum des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege seine Pforten für Besucher öffnet.

Im Innern des Museums und auf dem Außengelände können die Besucher zahlreiche Exponate aus der Brühler Vergangenheit erleben. Das Spektrum reicht von prähistorischen Knochen über die Industriegeschichte der Gemeinde – die Schütte-Lanz-Luftschiffwerft spielt eine besondere Rolle – bis zu Alltagsgegenständen aus den Haushalten.

Für Informationen sind an den Öffnungstagen Mitglieder des Vereins vor Ort, die alle Fragen beantworten möchten. Daneben besteht die Möglichkeit, sich anhand von Informationsschriften selbstständig von Exponat zu Exponat zu hangeln. Der Eintritt ins Museum ist frei. ras