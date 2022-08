Einfach spitze, dieser Wasserspielplatz

Brühl. Endlich rief mal wieder der Lusisenpark Mannheim: Beim Ferienprogramm des SV Rohrhof wurde vor Kurzem die Wohlfühloase in der Quadratestadt erkundet. Es ging also wie gehabt frohen Mutes in den die beliebte Parkanlage. Fünf Betreuer des SV Rohrhof fuhren am frühen Morgen mit zirka 25 Kindern mit dem Bus nach Mannheim. Mit guter Laune und bei großer Hitze, bepackt mit Badesachen, Getränken, Hamburgern und Bratwürsten kam der Tross am Grillplatz im Luisenpark an, wo Jugendleiter Horst Wiesner alle Teilnehmer begrüßte.

Die Kinder konnten es kaum erwarten, durch den Luisenpark zu ziehen. In dem riesigen 42 Hektar großen Park bewegt man sich mit Kindern nur langsam vorwärts, denn es gibt so viele Spielplätze und Tobemöglichkeiten. In diesem Jahr wurde als erstes der Burg-Spielplatz mit großer Freude erkundet, anschließend ging es zum Bauernhof und danach wurde noch der „Matsch-Spielplatz“ unsicher gemacht. Knapp zwei Stunden später war der Hunger groß. Nach dem Essen liefen alle zum allseits beliebten Wasserspielplatz, dort kam der Spaß nicht zu kurz. Bei dieser Hitze war das grandios. Wasser in rauen Mengen gibt es hier sowie flache Becken, damit die Kleinsten auch mitplanschen können. Für „Fortgeschrittene“ machen Wasserräder, Spritzanlagen und vieles mehr den Reiz aus. Am Wasserspielplatz darf geplanscht, gespritzt und gepumpt werden. Ab dem späten Frühjahr, wenn es schon so richtig heiß werden kann, ist das Spiel mit dem feuchten Element besonders einladend.

Mit Trinkwasserqualität

Das Wasser in den Anlagen, die täglich gereinigt und mit frischem Wasser gefüllt werden, hat übrigens Trinkwasserqualität. Am Nachmittag war dieser sehr schöne Tag viel zu schnell zu Ende – und klang am SV-Clubhaus harmonisch aus. zg