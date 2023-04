Erstkommunion in Brühl: Mit weiten Herzen durchs Leben geheh

Brühl. Unter dem festlichen Geläut der Glocken der Schutzengelkirche zogen am vergangenen Sonntag 27 Mädchen und Jungen zur Feier der Erstkommunion in das voll besetzte Gotteshaus ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Weites Herz – offene Augen“ – so lautete das Motto der diesjährigen Vorbereitungszeit. Mit den Versen des Mottoliedes eröffnete der Kinderchor den Gottesdienst und gestaltete durch schwungvolle Lieder die Feier auf kindgerechte Weise mit.

Für die Erstkommunionkinder war es ein besonderer Moment, als die Taufpaten ihnen die brennenden Kommunionkerzen überreichten und sie gemeinsam ihr Taufversprechen erneuerten. In seiner Ansprache ging Pfarrer Erwin Bertsch auf die biblische Geschichte von Bartimäus ein, dem blinden Bettler in den Straßen von Jericho, der von Jesus geheilt wurde und wieder sehen konnte. Der Seelsorger wünschte den Erstkommunionkindern, dass auch sie mit einem weiten Herzen und offenen Augen durchs Leben gehen können. Zur Gabenbereitung versammelten sich die Kinder um den Altar, wo sie nach dem gemeinsam gebeteten Vaterunser das erste Mal die Kommunion empfangen durften. Gestärkt durch das Heilige Mahl und begleitet vom Segen Gottes wurden die Kinder dann mit ihren Familien in den Festtag entlassen.

Folgende Kinder empfingen zum ersten Mal die Heilige Kommunion: Amya-Miley Baar, Mila Buchta, Gabriella Canova, Letizia Contino, Tristan Daub, Fabian Gölz, Luisa Götz, Nico Götz, Raja Haag, Tiziano Longo, Leon Regenauer, Davide Somma, Marie Stauffer, Lynn Stöcker, Klara Széman, Lina Till, Julian Triquart, Mira Wadi.