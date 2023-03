Feuerwehr Brühl hat Vegetationsbrand schnell unter Kontrolle

Brühl. Die Feuerwehr Brühl wurde am Samstag um 16.38 Uhr zu einer Nottüröffnung in die Hebelstraße alarmiert. In einer Wohnung wurde ein Unglücksfall vermutet. Die Einsatzkräfte verschafften sich über ein Fenster Zugang und öffneten die Tür für Polizei und Rettungsdienst.

Der Person konnte nicht mehr geholfen werden, teilt die Wehr mit.

Aufbau der längeren Wasserzufuhr

Noch während des vorherigen Einsatzes wurde die Feuerwehr Brühl um 17 Uhr alarmiert. Im Bereich Lachenweg war es zu einem Vegetationsbrand gekommen. Sofort rückte ein Fahrzeug, welches in der Feuerwache in Bereitschaft war, zur Einsatzstelle aus.

Die Fahrzeuge die vorher bei der Nottüröffnung waren eilten ebenfalls zum Brand. Nach dem Aufbau der etwas längeren Wasserzufuhr konnte das Feuer schnell abgelöscht werden.