Weidweg Fischerfest beim Brühler Angelsportverein 1965

„Ein feines Fischerfest“ kündigen die Verantwortlichen des Angelsportvereins 1965 (ASV) Brühl an. Am Sonntag, 3. Juli, findet ab 10 Uhr auf dem Vereinsgelände am Weidweg die gesellige Veranstaltung statt.