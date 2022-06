Fußballstar Nadiem Amiri verlobt sich mit Nele Kracht

Influencerin Nele Kracht (22) und Fußballprofi Nadiem Amiri (25) haben sich verlobt. Gefeiert wird im TV-Clubhaus in Brühl. © Privat

Brühl/Plankstadt. Ein ovaler Diamant mit einer filigranen Fassung aus weiteren funkelnden Edelsteinchen am manikürten linken Ringfinger von Nele Kracht ließ vor wenigen Tagen das Netz in Verzückung geraten. Die erfolgreiche Influencerin aus Plankstadt, die in wenigen Tagen ihren 23. Geburtstag feiert, hat sich mit ihrem Liebsten verlobt – und ließ knapp 90 000 Follower an ihrem Glück mit Fußballprofi Nadiem Amiri teilhaben!

Die Instagram-Fans waren natürlich aus dem Häuschen und bekundeten ihre Glückwünsche mit „Jaaaaaaaaaa“, „Wie schöööön“ und anderen Kommentaren sowie unzähligen Herzchen-Emojis. Sie jubelten mit der ebenso sympathischen wie bildhübschen Tochter von Anke und Jürgen Kracht, dem Pächterehepaar des Clubhauses vom TV Brühl, über die freudige Nachricht, die das wunderschöne Schmuckstück besiegelte.

Antrag im Urlaub in der Türkei

Der 25-Jährige Bald-Ehemann machte seiner „Liebe meines Lebens“, wie er selbst immer wieder in den sozialen Medien schreibt, den Antrag im Urlaub im türkischen Bodrum. Zusammen sind die beiden Gerüchten zufolge mehr als zwei Jahre. Wie sie sich kennengelernt haben, wollen sie aber gerne für sich behalten.

Wo die zwei Turteltäubchen in Zukunft ihr gemeinsames Nest einrichten, steht im Moment noch in den Sternen. Amiris Vertrag beim Bundesligisten Bayer Leverkusen läuft zum 30. Juni aus.

Die beiden geben wirklich ein hübsches Paar ab – das Versprechen soll allerdings noch nicht dieses Jahr eingelöst werden, die Hochzeitsglocken läuten etwas später. © Privat

In den vergangenen Monaten war er an den Genua CFC, Absteiger aus der italienischen Serie A, ausgeliehen. Auf 13 Einsätze mit zwei Vorlagen hat es der fünffache deutsche Nationalspieler dort gebracht. Dorthin begleitete Nele Kracht den gebürtigen Ludwigshafener, der in seiner Karriere auch bei der TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag stand und in der Jugend für den Ludwigshafener SC, den 1. FC Kaiserslautern und den SV Waldhof Mannheim kickte.

Doch von dem Klischee der Spielerfrau ist die clevere Blondine meilenweit entfernt. Natürlich unterstützte sie ihren Nadiem in den Monaten in Genua – als ehemalige Fußballerin (SG Oftersheim, Astoria Walldorf, Karlsruher SC) kennt sie die Herausforderungen dieser Branche nur zu gut. Vor allem aber nutzte sie die Zeit, um ihre Bachelor-Abschlussarbeit in Betriebswirtschaftslehre (Thema: „Das soziale Engagement der Fußballprofis“) abzuschließen.

Hochzeit noch nicht dieses Jahr

Das Paar aus der Kurpfalz würde gerne weiterhin in Italien bleiben. Angebote gibt es offenbar schon. Laut „Bild“-Zeitung zeigt AC Florenz Interesse an dem Mittelfeldspieler, auch Hellas Verona hat sich wohl bereits gemeldet. Nach Information des Fußball-Fachmagazins „Kicker“ sollten sich für den fünffachen A-Nationalspieler Interessenten unter den italienischen Vereinen finden lassen.

Derzeit weilt das Paar noch in Dubai im Urlaub. Nach der Rückkehr wird erstmal Verlobung gefeiert – natürlich im TV-Clubhaus von Krachts in Brühl. Die Hochzeitsglocken sollen aber noch nicht in diesem Jahr läuten, verriet Nele Kracht unserer Zeitung.