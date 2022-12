Gauben und Anbauten

Brühl. Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderatsausschuss für Technik und Umwelt am Montag, 12. Dezember, ab 18.30 Uhr im Rathaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tagesordnung steht zunächst der Antrag auf Baugenehmigung für die Errichtung von zwei Dachgauben auf einem bestehenden Wohnhaus in der Staufferstraße. Das gleiche Thema steht bei einem Wohnhaus in der Hofstraße an.

Außerdem beschäftigen sich die Ratsmitglieder mit einem Bauantrag für den Neubau einer Balkonanlage in der Adolf-Bensinger-Straße. In der Lenaustraße möchte ein Bauherr sein Wohnhaus durch einen Anbau im Erdgeschoss erweitern und hat dafür einen entsprechenden Bauantrag gestellt.

Umbau des alten Realmarktes

Der Umbau des ehemaligen Realmarktes in der Mannheimer Landstraße entwickelt sich immer weiter. Das spiegelt sich auch in der Ausschusssitzung wider, denn dort soll die Genehmigung für den Neubau eines Sprinklertanks mit etwa 600 Kubikmetern Fassungsvermögen und eines Pumpenhauses zugestimmt werden. Zwar werden mit den Gebäuden die Baugrenzen teilweise überschritten, doch die Gemeindeverwaltung zeigt sich bereits überzeugt, dass man diese Befreiung der Vporgaben zugunbsten einer Aufrüstung der Sicherheitstechnik und des Brandschutzes zustimmen könne.

Zusätzlich Informationen des Bürgermeisters sowie Fragen und Anregungen von Mitgliedern des Ausschusses und den Bürgern runden die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung ab. Die interessierte Öffentlichkeit ist eingeladen, dabei wird seitens der Verwaltung das Tragen einer Maske empfohlen. ras