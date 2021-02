Brühl. Der Grünen-Landtagskandidat Dr. Andre Baumann aus Schwetzingen besuchte mit den Gemeinderäten Peter Frank und Ulrike Grüning, beide von der Grünen Liste Brühl, Cihan Borak, den Inhaber des derzeit geschlossenen Brühler Friseursalons Diamond Cut.

Cihan Borak berichtete, wie die Lockdowns des vergangenen Jahres sich auf sein Unternehmen auswirken. „Wochen und Monate mussten wir unseren Laden schließen. Die Gehälter und die Miete muss ich aber weiter zahlen, genauso fallen Kosten für den Steuerberater an“, sagte Borak. Die beantragten November- und Dezember-Hilfen hat er noch nicht erhalten, das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter schon. Er hat einen Online-Versand von Haarpflege-Produkten aufgebaut.

Immerhin sei die baldige Wiedereröffnung des Geschäfts am 1. März absehbar und er freut sich sehr darauf, seine Stammkundschaft bald wieder bedienen zu können, heißt es weiter in der Pressemitteilung von Andre Baumann. Er sei jedoch zuversichtlich, bald auch die zugesagten Unterstützungsleistungen zu erhalten. Baumann zeigte sich begeistert über die positive Energie trotz der schwierigen unternehmerischen Situation.

Vielseitig engagiert

Im Gespräch sagte Borak, kurdisch-türkischer Abstammung, dass er ein Wirtschafts- und Politologiestudium abgeschlossen und neben seiner Tätigkeit im Friseursalon an seiner Promotion arbeitet, die nahezu abgeschlossen ist. Borak erzählte den Grünen-Politikern von seinen Erfahrungen in der Türkei, auf Zypern und in Deutschland. „Hier in Brühl bin ich gut verankert. Ich bin im Angelverein und spiele bei den Altherren im Fußballverein.“ Borak, der mehrere Sprachen spricht, unterstützt Menschen bei Integrationsfragen. Dabei helfen ihm seine eigenen Erfahrungen.

Dr. Andre Baumann bedankte sich: „Danke für Ihren sehr wichtigen Einsatz für unser Gemeinwesen, das durch Ihren Beitrag reicher wird.“ Baumann dankte Borak für sein Engagement, wünschte beruflich Erfolg und freute sich auf weitere Gespräche. „Ich komme außerdem Anfang März vorbei, wenn Sie wieder geöffnet haben“, und zeigte auf seine Frisur. zg