Die Besucher genießen an Ostern das schöne Wetter und lassen sich gerne am CDU-Stand im Steffi-Graf-Park nieder, wo die Kinder an der Ostereiersuchaktion teilnehmen. Während die Gewerbetreibenden mit kleinen Aktionen ebenfalls für Osterstimmung sorgen, muss die Veranstaltung der SPD auf der Gänsweid krankheitsbedingt ausfallen.

© Montalbano