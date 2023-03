In Brühl startet der Volkslauf

Brühl. Die 15. Auflage des Heini-Langlotz-Laufs in Brühl startet am Sonntag, 19. März, an der Schillerschule. Nach dem „zeitlichen Ausflug“ in den Sommer, kehrt die Veranstaltung diesmal wieder an seinen angestammten Platz im Laufkalender zu Beginn der Saison zurück.

Die Lauffreunde Brühl führen diese Veranstaltung für alle Sportbegeisterten durch – in Erinnerung an Heini Langlotz, der die Brühler Leichtathletik über Jahrzehnte geprägt hat. Anmeldungen sind noch bis zu diesem Donnerstag, 16. März, unter www.heini-langlotz.lauf.de möglich. Es gibt allerdings die Möglichkeit, sich am Veranstaltungstag noch bis 45 Minuten vor dem Start nachzumelden.

Schon über 500 Meldungen

„Wir haben schon jetzt über 500 Meldungen“, sagen die Veranstalter, „eine sehr große Nachfrage haben wir vor allem im Bambini-Bereich.“ Dies liege auch daran, dass man guten Kontakt zu Schulen, Hort und Kindergärten aufgebaut haben.

Der erste Startschuss fällt um 10 Uhr mit der Brühl-Rohrhofer-Meile. Die Bambini folgen dann um 11 (männlich) und um 11.15 (weiblich). Der Zehn-Kilometer-Lauf startet um 12 Uhr und zum Abschluss dürfen die Walker auf ihre 7,5 Kilometer lange Strecke. zg

Info: Heini-Langlotz-Lauf am Sonntag, 19. März, ab 10 Uhr.