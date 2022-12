In die Welt der Bücher eintauchen: Lesetipps für Weihnachten

Brühl. Im Winter fehlt genau eins: ein gutes Buch am Abend, das man gar nicht mehr aus der Hand legen möchte. Für eine solche Buchinspiration hat die Schwetzinger Stadtbücherei gemeinsam mit der „Bücher Insel“ gesorgt. Bei einem geselligen Abend im TV-Clubhaus stellten sie Lesestoff vor, den man auch gut zu Weihnachten verschenken könne. Für eine kulinarische Begleitung sorgte Jürgen Kracht vom TV-Clubhaus mit einer passenden winterlichen Suppe. Sängerin Martina Netzer gab dem Abend zudem eine musikalische Facette. Besonders war dabei, dass sie eine kleine aufeinander aufbauende Geschichte vor jedem Lied erzählte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für eine Vielfalt von Buchgenres wurde natürlich gesorgt, gleich zu Beginn wurde das Kinderbuch „Konrad Kröterich und die Suche nach der allerschönsten Umarmung“ von Oren Lavie vorgestellt. „Es ist eins der schönsten Bilderbücher des Jahres“, kommentierte Barbara Hennl-Goll, die das Buch präsentierte. Es folgten Jugendbücher oder Romane bis hin zu Krimis.

Nach der Buchvorstellung „Die grüne Fee“ von Hansjörg Schertenlieb wurde es Zeit für eine Liedpause mit Martina Netzer, schließlich musste ihre kleine Geschichte auch weitergehen. Mit „What’s up“ von „4 Non Blondes“ sorgte die Sängerin sofort für Begeisterung – beim Refrain wurde kräftig mitgesungen. Nach Frank Sinatras „Strangers in the Night“ ging es weiter mit den weihnachtlichen Buchtipps.

Anschließend hieß es jedoch nach drei weiteren Büchervorstellungen Pause – höchste Zeit für die Suppe. Die Besucher wurden von Kracht mit einem leckeren Kokos-Ingwer Süppchen mit gelben Linsen verwöhnt.

Wolfgang und Christiane Möhl erfreuten sich nicht nur an der Suppe, sondern auch an den Buchtipps – bereits jetzt sind beiden einige ins Auge gefallen. „Die ,Buchhändlerin von Paris’ schenke ich mir wahrscheinlich selbst“, sagt die Besucherin Christiane Möhl, ihrem Mann gefalle „Die grüne Fee“. Auch Isabelle Benkart fand Gefallen an vier Büchern, vielleicht wird eines schon bald verpackt unter dem Weihnachtsbaum liegen. Anschließend stellte Christine Schobert von der Stadtbibliothek Schwetzingen nach der Pause den Kriminalroman „Die Passage nach Maskat“ von Cay Rademacher vor. Es sei ein gelungener, klassischer und spannender Kriminalroman. Einige Bücher später wurde es wieder Zeit für eine Liedpause mit Netzer, die „He’s got the whole world in his hands“ sang. Katja Breitenbücher, ebenfalls von der Stadtbücherei, stellte unter anderem den Wohlfühlroman „Miss Veronica und das Wunder der Pinguine“ von Hazel Prior vor. „Es ist ein großes Kino für einen kleinen Preis“, kündigte sie an.

Bleibenden Eindruck hinterlassen

Nach 13 Büchern fand der gesellige Abend sein Ende. „Es war sehr aufgelockert und einfach wunderbar“, zeigte sich Wolfang Möhl begeistert. Der Leseabend hatte jedoch nicht nur bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen.

„Es war mal wieder ein gelungener Abend, der mit viel Herzblut präsentiert wurde“, lobte Stammgast Marcus Weber die Veranstaltung. Er selbst interessiere sich sehr für das Buch „Die Passage nach Maskat“.

Viele Gäste genossen den Abend, der neben viel Information auch ein ansprechendes Ambiente gehabt habe. „Man konnte in die Welt eintauchen“, meinte Andrea Goll-Kopka zu den Leseproben.

Barbara Hennl-Goll freute sich über das Lob der vielen Besucher. Es habe „alles super geklappt und macht echt Spaß“. Der Winter wird mit solchen Buchtipps sicher nicht langweilig.