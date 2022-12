Jubelchöre erklingen bei den Festgottesdiensten in Brühl

Brühl. Weihnachten – endlich ist alles wieder wie früher? Einerseits: ja. Es gibt keine von außen auferlegten Corona-Einschränkungen mehr, die das gemeinsame Feiern, Singen und Beten beeinträchtigen könnten. Andererseits: Nein. Es ist überhaupt nicht alles wie früher, dennoch beschert die Advents- und Weihnachtszeit den Gläubigen immer auch besonders schön gestaltete Gottesdienste und Andachten in den Gotteshäusern.

Immer noch müssen oder wollen viele Menschen sich vor Infektionen schützen und meiden nach wie vor entsprechende Menschenansammlungen in der Kirche, in denen das Virus nach wie vor kursiert. Gleichwohl gibt es in den jeweiligen Kirchen wieder die Gottesdienste zum Fest der Feste.

Derjenige, der jetzt Lust bekommen hat, bei der die „Familienkirche“ für alle Generationen dabei zu sein, für den hat das Kirchenteam einen Tipp: Die nächsten Angebote für Familien mit Krippenspiel finden an Heiligabend, 24. Dezember, um 14.30 sowie 16 Uhr in der Schutzengelkirche in Brühl statt. Dann wird es eine Krippenfeier, mitgestaltet vom Kinderchor geben.

Um 17 Uhr werden die Gläubigen von den Glocken in die Rohrhofer Michaelskirche gerufen.

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, dem Hochfest der Geburt des Herrn, wird es um 10.30 Uhr in der Schutzengelkirche ein feierliches Weihnachtshochamt, mitgestaltet von der Kantorei, geben. Um 18 Uhr wird in der Rohrhofer Michaelskirche ein Lichtvesper geben.

Auch in der evangelischen Kirchengemeinde wird es an den Festtagen gottesdienstlich hoch hergehen. So lädt die Gemeinde zur Krabbelweihnacht mit Pfarrerin Melanie Börnig in die evangelische Kirche am Samstag, 24 Dezember, ein. Nach diesem Gottesdienst von 15 bis 16 Uhr findet bei der evangelischen Kirchengemeinde im Gotteshaus der Kirchenstraße zudem die Christvesper mit Pfarrerin Börnig statt. Dieses kirchliche Abendlob ist von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Das Krippenspiel beim Gottesdienst mit Pfarrer Marcel Demal in der evangelischen Kirche findet am Samstag, 24 Dezember, ab 16.30 Uhr statt. Die Christmette mit Pfarrer Demal ist in der kleinen evangelischen Kirche an Heiligabend von 22.30 bis 23.30 Uhr.

Am Sonntag, 25. Dezember, steht in der evangelischen Gemeinde der Gottesdienst der landeskirchlichen Gemeinschaft von 17 bis 20 Uhr an.

Beim Gottesdienst zum Christfest am Sonntag, 25 Dezember, zwischen 18 und 19 Uhr wird neben Pfarrer Demal auch der evangelische Kirchenchor im Gotteshaus in der Kirchenstraße den großen, weihnachtlichen Auftritt haben.

Bei allen Gottesdiensten brennt das Friedenslicht von Bethlehem und kann entsprechen abgeholt, in die Gemeinde getragen werden. Die Altpfadfinder des DPB-Stammes „Mithrandir“ werden die symbolkräftige Flamme am Morgen des 24. Dezembers in die Kirchen der Kommune bringen.

Eine Absage gibt es allerdings an Heiligabend doch noch: Das Singen der Chorgemeinschaft an Heiligabend um 16 Uhr auf dem Friedhof Brühl wird aus personellen Gründen nicht stattfinden. ras