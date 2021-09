Kammerlander reist durch die Eiswüsten

Brühl. Er will bei seinem Auftritt in Brühl wieder ganz hoch hinaus. Hans Kammerlander wird am Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr in der Festhalle seine Besucher mitnehmen zu „Ski extrem – vom Nordpol zum Everest“.

Die meisten extremen Skifahrer sind selten extreme Höhenbergsteiger. Und die meisten extremen Höhenbergsteiger sind ebenso selten extreme Skifahrer. Kammerlander ist einer der ganz wenigen Alpinisten der Welt, der beides kann und dem es gelungen ist, beide Leidenschaften miteinander zu verbinden.

In seinem neuen Vortrag zeigt der Südtiroler Spitzenalpinist auf eindrucksvolle Weise, wie es möglich ist, extremes Bergsteigen an den höchsten Gipfeln der Erde mit gewagten Skiabfahrten zu kombinieren. Er garantiert so eine abenteuerliche Reise auf zwei Brettern rund um den Globus. Bergsteigen und Skifahren in den Eiswüsten und an den Achttausendern – Kammerlanderpräsentiert Bilder, Filmsequenzen und Eindrücke, wie sie so kompakt noch nie gezeigt wurden.

Der neue Vortrag des Südtirolers entführt das Publikum in eine Welt, die ebenso faszinierend wie unwirklich erscheint. Schnee ist der Stoff, aus dem der Winter gemacht wird. Skifahren ist für Kammerlander eine ebenso große Leidenschaft, wie es das Bergsteigen ist. Und so berichtet er von seinen Anfängen in den jungen Jahren, die ihn später immer weiter hinaufgeführt haben. Bis zu jenem Tag im Mai 1996, als er am höchsten Punkt der Erde stand und nicht wusste, ob er mit Ski in diesen gähnenden Abgrund fahren sollte oder nicht.

Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn man geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet ist. zg/ras

Info: Karten gibt es für 22 bis 25 Euro im Vorverkauf an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.