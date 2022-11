Kampf gegen das Virus

Brühl. Nach über 100 Impfungen im September und weiterhin hohen Corona-Zahlen auch in Brühl verabredeten Pflegedienst-Chef Gazmend Wiedmaier und Bürgermeister Dr. Ralf Göck mit dem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises einen weiteren Impftermin am Donnerstag, 24. November, ab 10 Uhr im Betreuten Wohnen in der Hauptstraße.

Dabei kommen nochmals alle verfügbaren Vakzine zum Einsatz. Schwerpunkt werden die Auffrischungsimpfungen mit den neuesten auf die hochansteckenden Varianten BA4 und BA5 zugeschnittenen Impfstoffe sein, die von den Senioren gut nachgefragt werden. Derjenige, der noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Auffrischungsimpfung benötigt, kann also dieses Angebot vor Ort nutzen.

Um Wartezeiten zu Beginn der Aktion zu minimieren, werden durch das Rathausteam, Telefon 06202/2 00 30, Termine von 10 bis 14 Uhr für den Impftag vergeben. Das Telefon ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses besetzt. Auch wenn ein Freizeichen ertönt, können alle Leitungen belegt sein. Womöglich muss mehrfach angerufen werden.

Für die Zeit von 14 bis 16 Uhr können am Donnerstag, 24. November, nach derzeitiger Planung Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung kommen. Für den Impftermin besteht FFP2-Maskenpflicht. zg

Info: Weitere Informationen unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen